Domenica 29 novembre alle 21.00 il teatro La Fabbrica di Villadossola ospita “Diario di un trapezista”, un racconto teatrale inedito che vede protagonista il giornalista Sigfrido Ranucci, per lungo tempo volto del programma di inchiesta “Report” e ora al centro di un complesso caso di cronaca che l’ha portato allontanamento dalla Rai. Con il suo spettacolo, andato in scena già in numerosissime città italiane, Ranucci si racconta in modo intimo e personale, lontano dalle luci della ribalta televisiva.

Un viaggio attraverso gli episodi meno noti della sua vita professionale e privata, tra indagini scomode, incontri inaspettati e scelte che hanno cambiato il corso delle sue inchieste e della sua esistenza. A partire dalle grandi inchieste giornalistiche di “Report”, Ranucci intreccia sul palco una narrazione emozionante fatta di testimonianze vere, personaggi borderline e situazioni al limite, spesso sfuggite ai riflettori ma cruciali nel determinare il successo (e il rischio) del suo lavoro. In scena prende forma il "Sigfrido trapezista", in bilico tra informazione e pericolo, coraggio e fragilità, inchiesta e vita. Perché ogni persona incontrata – anche solo per un attimo – ha lasciato in lui un segno, una lezione, un pezzo di sé.

Lo spettacolo rientra nella rassegna teatrale promossa dall'Opificio Arcademia di Omegna.