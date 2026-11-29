Con l'avvicinarsi delle festività natalizie e l'avvio della stagione sciistica, la Regione Piemonte rafforza il coordinamento con le società concessionarie autostradali per limitare i disagi alla circolazione, in vista dell'aumento degli spostamenti verso le località turistiche e montane.

La situazione è stata esaminata venerdì 27 novembre nel corso del tavolo tecnico regionale convocato dall'assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi, alla presenza delle concessionarie e dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per quanto riguarda l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, resterà attiva la riduzione di carreggiata tra Gravellona Toce e Baveno in direzione sud. La conclusione dei lavori è prevista per giugno 2027.

Sarà invece rimosso venerdì 4 dicembre il cantiere che comporta una deviazione di carreggiata tra Carpugnino e Baveno in direzione nord. Nel tratto meridionale dell'A26 resterà attivo fino al 23 marzo il cantiere con bretella tra Masone e Ovada, in direzione nord. Particolare attenzione sarà riservata alla gestione del traffico nei fine settimana, durante il ponte dell'Immacolata e nelle festività di Natale e Capodanno, quando è previsto un incremento degli spostamenti verso le destinazioni sciistiche. L'obiettivo della Regione è garantire la sicurezza delle infrastrutture e la fluidità della circolazione, evitando sovrapposizioni tra i cantieri e riducendo al minimo i disagi per cittadini, lavoratori e turisti.