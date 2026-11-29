Chi vuole acquistare in anticipo uno skipass stagionale o annuale per Macugnaga può farlo oggi, domenica 29 novembre, all’ufficio turistico Iat di piazza Municipio. La vendita riprenderà allo sportello dal 5 all’8 dicembre, nelle stesse fasce orarie. L’offerta resta disponibile con bonifico fino al 15 dicembre. Lo stagionale standard per adulti costa 530 euro in prevendita, invece di 610.

La vendita dei pass non coincide con l’apertura delle piste. Il gestore segnala che sono in corso le operazioni di innevamento al Belvedere e non indica ancora una data per la riapertura del Monte Moro, dove proseguono i lavori alla funivia. Il pass sarà valido anche al Moro in caso di riapertura, senza supplemento. L’avviso non prevede rimborsi se i lavori ne impedissero l’apertura durante l’inverno.