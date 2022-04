Dall’11 aprile un treno supplementare per Briga

Con l’aumento dell’attività edilizia durante la primavera e il conseguente aumento di viaggiatori, BLS introduce nuovamente i treni supplementari attraverso il Sempione.

Per conto di BLS circolerà un treno supplementare SBB/FFS con il seguente orario: Briga - Domodossola, partenza alle 17.06 da Briga/ Domodossola - Briga, partenza alle 17.54 da Domodossola: dall’11 aprile 2022 fino alla reintroduzione dei treni IR/IC SBB FFS, dal lunedì al venerdì, compreso Venerdì Santo e Pasquetta (14/04 e 18/4/2022).

Non appena le disposizioni Covid riguardanti il transito verso l’Italia nel traffico a lunga percorrenza non saranno più validi, SBB FFS introdurrà nuovamente i treni IR/IC. Con l’introduzione dei treni IR/IC tutti i collegamenti previsti dall’orario annuale tra Domodossola e Briga saranno a disposizione della clientela e i treni supplementari di conseguenza non circoleranno più.

Per consultare l’orario sempre completo e attuale vi consigliamo l’orario Online: bls.ch/orario

Servizio clienti BLS

+41 58 327 31 32, Lun-Dom, 07 -19