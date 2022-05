''Vittoria importante perchè l'Omegna è una buona squadra''

‘’Una buona vittoria, importante perché è un momento cruciale della stagione visto che siamo in dirittura di arrivo, E per noi era importante anche prendere respiro rispetto alle zone più pericolose in classifica’’. Roberto Bona, allenatore del Piedimulera, è soddisfatto della vittoria di domenica in casa dell’Omegna dove la squa squadra ha portato via tre punti importanti. La vittoria (2-1) porta la firma di Ceschi e Paracchini.

‘’L’Omegna è una squadra in salute e veniva da alcuni buoni risultati – aggiunge - , sicuramente è una squadra che aveva tutto per lottare per vincere il campionato. Una squadra più attrezzata noi e vincere lì è stato ottimo’’.

Il Piedimulera ha interpretato bene la partita. ‘’Sì, siamo stati molto attenti – spiega Bonan - e abbiamo sfruttato le opportunità di colpirli di rimessa, perché questo è che dobbiamo fare noi specie con squadre più attrezzate di noi. E’ andata bene, perché abbiamo anche avuto la possibilità di fare altri gol ma abbiamo rischiato di prenderne perché loro hanno anche sbagliato un rigore’’