Csi, in A2 sale in vetta l’Hellas Vb Regno di Napoli

Ottava giornata dei campionati provinciali Open Adi calcio a 7 e nona giornata dei campionatiOpen B.

Nel girone A1 il Premiavince e rimane solo in vetta, con l’Osteria Via Briona che perde il big-match con il Santino Fc, ora secondo in solitaria.

Nel girone A2 cambio della guardia in cima alla classifica, con i campioni nazionali dell’Hellas VB Regno di Napoli che battono di misura il Pallanzeno e si lasciano alle spalle Ufob Garbolie Arizzano, che pareggiano nello scontro diretto.

Nel campionato Open B, l’Atletico Coggia non va oltre il pareggio contro il Massino Visconti, ma si conferma da solo al comandodel girone B1,anche se il vantaggio sul S.Anna scende a un solo punto.Nel girone B2ilTraffiume vince largamente e allunga su Old Omegna Csi e Us Villadossola, che pareggiano il big-match e vengono scavalcate dal Bar Mood,secondo da solo a meno tre dai lacuali, ma con una partita in meno.

Tutti i risultati le classifiche:

Campionato Open A : Fulgor Vanzone - Caffè Stanglini 1-2; Irriducibili Domo - G.S. Premia 4-6; Alpe Sogno F.C. - La Roba Ducia 7-4; Santino F.C. - Osteria Via Briona 4-3; Brisino - Pesce D'Oro 1-2

Classifica G.S. Premia 19; Santino F.C. 18; Osteria Via Briona Domo 16; Alpe Sogno F.C. 12; Caffè Stanglini 11; Pesce D'Oro 10; Fulgor Vanzone 6; Irriducibili Domodossola 6; La Roba Ducia 4; Brisino 0

Girone A2:F.C. Arizzano - Ufob Garboli 2-2; As Luzzogno - Bar Milano 1-3; Ghiffa F.C. - Fc Pedemonte 1-4; Hellas Vb R. Di Napoli - Pallanzeno 1994 4-3; ParuzzarelloForever Y. - Colorificio Vr 1-6

Classifica: Hellas Vb Regno Di Napoli 17; Ufob Garboli 16; F.C. Arizzano 15; Ghiffa F.C. 13; Bar Milano 12; Fc Pedemonte 10; As Luzzogno 7; Pallanzeno 1994 Asd 7; Colorificio Vr 3; ParuzzarelloForever Young 0 Campionato Open B – Giornata8:

Girone B1: As Massino Visconti - Atletico Coggia 3-3; Quarna - Gs Fondotoce 5-2; Porki'S Trobaso - Rapid Pogno 6-1; Virtus Crusinallo - Astroflor F.C. 7-3; Boca Cusio - Pettenasco 0-1; S. Anna - Arcadias 3-1; Riposa: HerculaneumIselle Classifica: Atletico Coggia20; S. Anna 19; As Massino Visconti 14; Asd Pettenasco Calcio 11; AsdHerculaneumIselle 10; Virtus Crusinallo 1905 10; Quarna 10; Arcadias 9; Fondotoce 9; Boca Cusio 8; Porki'S Trobaso 7; Astroflor F.C. 4; RapidPogno 3

Girone B2: Bar Mood - F.C. Bracchio 6-1; Traffiume - Nosere 10-3; Megolo - Inter Iselle 4-0 (a tavolino); U.S. Villadossola - Old Omegna Csi 3-3; Rio Cannero - Real Migianda 7-3; Sangiorgese - Paulon Stresa 3-3; Riposa: F. Saletti Traffiume

Classifica: Traffiume 21; Bar Mood 18; Old Omegna Csi 16; U.S. Villadossola 16; Real Migianda 13; Floricoltura Saletti Traffiume 11; Rio Cannero 11; Paulon Stresa 10; Nosere 9; A.S.D. Sangiorgese Calcio 6; Megolo Calcio 5; F.C. Bracchio 1; Inter Iselle 0