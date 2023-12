Tre pari e una sconfitta in Promozione per le formazioni del Vco.

La Juventus Domo non va oltre lo 0 a 0 contro la Dufour Varallo, il Feriolo impatta con il Momo (2-2). Per l'Omegna a Cameri finisce 1 a 1 mentre il Città di Baveno cade a Casale per 1 a 0.