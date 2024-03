Cantieri chiusi, tornano completamente percorribili piazza Cavour, via Cadorna e via Binda FOTO

I lavori di rifacimento delle vie Binda, piazza Cavour e via Milano sono conclusi: da giovedì 28 marzo l'area sarà completamente accessibile alle auto e ai pedoni, ma cambierà la viabilità. Il Comune ha infatto emesso l'ordinanza, in vigore da giovedì, che disciplina il traffico con qualche variazione rispetto a prima degli interventi.



Innanzitutto via Marconi diventa a senso unico e sarà percorribile solo da corso Paolo Ferraris in direzione di piazza Cavour (uscendo dalle vie Bagnolini e Ristagno vi sarà l'obbligo di svoltare a destra).



Giungendo in piazza Cavour da via Binda l'obbligo sarà di andare dritto in via Gramscioppure di svoltare a sinistra in via Cadorna, quindi non sarà più possibile entrare nella via Marconi.



Via Milano sarà a senso unico da via Cadorna a via De Gasperi, mentre via Dante Alighieri sarà a senso unico da via Trieste a via Milano.



Via Carale di Masera sarà a senso unico da via De Gasperi a via Cadorna