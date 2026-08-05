Musica e talento, a Villette torna "Note al femminile"

Torna anche quest'anno a Villette "Note al femminile", la rassegna musicale dedicata alla valorizzazione del talento artistico femminile attraverso due concerti che accompagneranno il pubblico tra musica, emozioni e cultura.

L'iniziativa prenderà il via lunedì 10 agosto alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Villette con "Nostalgias", concerto del Duo Volver, formato dal mezzosoprano Miriam Callegaro e dalla chitarrista Carla Tessari. Il programma proporrà un viaggio musicale tra memoria e suggestioni, unendo la voce e la chitarra in un repertorio che spazia tra musica colta e tradizione popolare.

Al termine della serata il pubblico potrà partecipare anche a "...E uscimmo a riveder le stelle", una passeggiata astronomica guidata da Gim Bonzani e Corrado Pidò.

Il Duo Volver nasce dall'incontro artistico tra Miriam Callegaro e Carla Tessari, due musiciste con una lunga esperienza concertistica. Il nome scelto, "Volver", richiama l'idea del ritorno e della riscoperta, sintetizzando una ricerca musicale che guarda al passato per offrire nuove chiavi di lettura e interpretazione di un repertorio ricco di sfumature.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma giovedì 3 settembre alle 17.30 all'Oratorio di San Rocco con "Respiri sonori", concerto che vedrà protagoniste la cantante Cristina Meschia e la violinista domese Silvia Arfacchia.

Cristina Meschia, formatasi tra i Conservatori di Parma e Cuneo, ha sviluppato un percorso artistico che spazia dal jazz al pop fino alla musica d'autore, collaborando con numerosi musicisti e pubblicando diversi lavori discografici. Silvia Arfacchia, diplomata al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, ha invece collaborato con importanti orchestre, tra cui quella dell'Accademia del Teatro alla Scala, e oggi svolge un'intensa attività concertistica anche nel Verbano Cusio Ossola.