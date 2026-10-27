Intestino irritabile e asse intestino-cervello: incontro informativo a Domodossola

La sindrome dell’intestino irritabile, il ruolo del microbiota e le relazioni tra intestino e cervello saranno al centro della conferenza informativa in programma giovedì 29 ottobre alle 17.15 a Domodossola, nella Sala Falcioni, ex Cappella Mellerio.

L’iniziativa è promossa da Acli e Fap Acli Verbano Cusio Ossola e si propone di approfondire un tema di interesse per la salute e il benessere, con particolare attenzione al microbiota intestinale e all’asse intestino-cervello, ovvero alle interazioni tra il sistema digerente e quello nervoso.

L’incontro sarà curato dalla dottoressa Donatella Pezzimenti, medico chirurgo specialista in gastroenterologia e nutrizione a base vegetale integrale, che guiderà i partecipanti nell’approfondimento della sindrome dell’intestino irritabile e dei meccanismi che collegano l’equilibrio intestinale al funzionamento dell’organismo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.