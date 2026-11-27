L’Asl Vco informa la cittadinanza che a partire da lunedì 30 novembre entreranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico del servizio veterinario Area A - Sanità animale - Sportello anagrafi.

Questi i nuovi orari: Crusinallo (dipartimento di prevenzione, via IV Novembre 294) martedì dalle 14.30 alle 16.00, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00; Domodossola (regione Nosere 11/A) martedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 16.00; Verbania solo per pratiche amministrative per animali da reddito (Casa di Comunità in via Sant’Anna 83) martedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 14.00 alle 15.30, per animali d’affezione (via alla Bolla 2, ex ospedale San Rocco) martedì dalle 14.00 alle 15.30, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00.

È obbligatoria la prenotazione per visite sanitarie, certificati e passaporti per animali d’affezione contattando, il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina, i numeri 0323 868060 oppure 0323 868054 (Crusinallo), 0324 491617 oppure 0324 491618 (Domodossola), 0323 541473 (Verbania per pratiche amministrative per animali da reddito), 0323 541803 (Verbania per animali d’affezione).