La magia del Natale rende migliori i giorni dei bambini nei reparti e ospedali pediatrici in Italia con la donazione di libri illustrati distribuiti grazie all’impegno di Le rane di Interlinea e Fondazione Marazza, con il sostegno e il patrocinio di regione Piemonte e Atl Terre dell’Alto Piemonte oltre a rivista “Andersen”, Unicef-Comitato Piemonte e diverse realtà. La donazione è sostenuta da privati e aziende che possono partecipare al crowdfunding lanciato sulla piattaforma “Produzioni dal basso” in occasione del premio “Storia di Natale”, il primo dedicato alla festa più amata dai bambini. Il premio, che coinvolge scrittori e scuole di tutt’Italia, quest’anno va a Nicoletta Costa per il suo nuovo albo “Alla scuola degli elfi” (cerimonia sabato 12 dicembre alle 16.00 a Borgomanero) e diventa più grande grazie alla nuova azione di natura benefica che mira a portare le storie natalizie negli ospedali e in particolare in quelli pediatrici e nelle corsie di pediatria oncologica in Italia.

L’attenzione al sociale rappresenta una priorità per la casa editrice novarese Interlinea, iscritta nel registro delle imprese culturali e creative. Nelle parole degli editori Roberto Cicala e Carlo Robiglio, “non esiste impresa culturale laddove non esista attenzione al territorio e alla comunità e non esiste impresa laddove l’imprenditore non si ponga lo scopo di essere “sociale” nella più ampia accezione, cercando di restituire e ricambiare parte dei privilegi ottenuti e delle opportunità ricevute. Fedeli quindi a questo principio Interlinea si attiva, in rapporto alle proprie possibilità, per sostenere progetti di solidarietà e iniziative con valenza culturale e sportiva che rappresentino nobili espressioni della dedizione alla persona, sui territori di propria competenza”.

I libri saranno donati a diversi ospedali del territorio di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con le associazioni Il Pianeta dei Clown e DottorClown Vco. In particolare, a Novara sarà realizzata una donazione simbolica presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Novara con una lettura il 15 dicembre alle ore 10,30, in collaborazione con l’associazione Abio Novara.

Ulteriori azioni saranno portate su altri ospedali del territorio nazionale, tra cui il Bambino Gesù di Roma, il Regina Margherita di Torino, il Gaslini di Genova, il Buzzi e il Fatebenefratelli di Milano, con la volontà di coinvolgere i bambini dei reparti e ospedali pediatrici all’interno del premio “Storia di Natale” e omaggiando copie del libretto che raccoglie le storie vincitrici del concorso scolastico scritte da bambini.