Don Nicola Salsa parroco di Vogogna noto sul web per i suoi video di spiegazione e commento al Vangelo e per le sue riflessionini spirituali ha pubblicato una guida turistica e culturale sulle bellezze della chiesa del Sacro Cuore in formato cartaceo e digitale usando ChatGPT.

La versione digitale consente di esplorare la pianta dell'edificio selezionare uno tra i 14 punti di interesse per approfondire attraverso delle schede la conoscenza delle opere d'arte contenute nell'edificio di culto. “Non esisteva una guida sulla chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Vogogna è un borgo molto turistico – spiega il parroco - e dopo la visita al castello spesso i turisti si fermano a visitare la chiesa. Per questo ho pensato di offrire questo strumento per far scoprire le opere d'arte, la storia e il signficato di tanti particolari delle opere contenute nella chiesa. Ho fornito i testi e le foto a ChatGPT chiedendo di trasformare le foto in acquerello per renderle più evocative, lasciando al visitore la scoperta dell'originale sulla parete”.

La guida è online al link oppure è disponibile in chiesa gratuitamente.