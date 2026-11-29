Il comune di Trontano acquisisce dall’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Novara un fabbricato storico denominato “baitina” e regolarizza la propria posizione su aree appartenenti al clero e interessate dall'esecuzione di opere pubbliche. Si tratta di aree che si trovano nei pressi delle scuole comunali, del cimitero e del campanile a Trontano, nei pressi della scuola di Cosasca e del tratto finale della strada di Cosasca monte.

L’operazione comporterà per il comune un costo totale di 55.500 euro e permetterà di migliorare l'accesso alla chiesa alle scuole comunali primaria e infanzia di Trontano con abbattimento delle barriere architettoniche. “Per la riqualificazione degli accessi – spiega il sindaco Renzo Vicardi – abbiamo già realizzato un progetto, a questo seguirà poi quello per l'utilizzo della storica baitina ”.