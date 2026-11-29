Dal primo gennaio 2027 Piedimulera entrerà a far parte dell’Unione Montana Media Ossola. In un momento in cui si ridiscute i ruoli delle Province e delle Unioni montane – nate sulle ceneri delle Comunità Montane ma molto diverse da queste – l’amministrazione comunale di Piedimulera ha scelto di lasciare l’Unione Montana Valle Ossola e di passare alla Media Ossola. Che di fatto si rafforza perché sinora era composta solo da Beura Cardezza, Piedimulera e Trontano.

La decisione di questo passaggio è stata presa nel corso dell’ultimo consiglio comunale e sulla delibera è stata moitiva con due sole righe di commento: ‘’ La scelta di aderire all’Unione Montana Media Ossola è la più opportuna per il pubblico interesse’’.

Il passaggio ufficiale avverrà il primo gennaio prossimo.

A rappresentare il comune nella Media Ossola – che ha sede a Pallanzeno – saranno i consiglieri Fausto Sgro Fausto e Sergio Da Ros.