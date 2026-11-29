Si è svolto nella mattina di ieri, sabato 28 novembre, in piazza Repubblica dell’Ossola a Domodossola il banchetto informativo organizzato dal gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Vco. L'iniziativa, intitolata "La tua città, la tua voce", ha preso spunto dai 20 punti programmatici emersi dalla costituente “Nova” promossa dal Movimento 5 Stelle, il programma che il Movimento porta al tavolo della coalizione progressista.

Ai cittadini è stata rivolta una domanda semplice: "E tu cosa vorresti sia fatto per Domodossola nelle prossime elezioni amministrative?". Sanità pubblica, lavoro dignitoso, scuola, casa, ambiente: sono i temi su cui il programma nazionale si fonda e su cui molti hanno scelto di lasciare idee, priorità e segnalazioni sui problemi concreti della città.

“Un grazie sincero a tutte le cittadine e i cittadini che si sono fermati al nostro gazebo per partecipare, confrontarsi e lasciarci le proprie idee - dichiarano dalM5S Vco -. È stato un confronto civile, aperto e costruttivo, ed è proprio questo il modo in cui vogliamo fare politica: ascoltando chi vive la città ogni giorno. Ogni suggerimento raccolto è prezioso e sarà patrimonio del nostro lavoro. Dietro a quanto facciamo c'è un programma nazionale ufficiale e solido, il programma Nova, e un lavoro politico concreto che a Domodossola parte dalle idee dei cittadini”.

Ai passanti è stato distribuito anche il volantino con i 20 punti del Movimento, che spaziano dalla sanità pubblica alla scuola, dal lavoro alla casa, dalla tutela del territorio ai diritti, con un Qr code per consultare tutte le proposte. Quello di ieri non è un appuntamento isolato. Come già avvenuto sabato scorso, 21 novembre, con la pulizia della Ciclovia del Toce in occasione della giornata nazionale "Alberi per il futuro", il gruppo territoriale continuerà a incontrare i cittadini di Domodossola, con iniziative di condivisione e momenti di confronto aperto, per raccogliere idee, proposte e problematiche tipiche della città e per illustrare i punti programmatici del Movimento, che saranno proposti alla coalizione progressista in vista delle prossime elezioni politiche nazionali.