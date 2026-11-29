Una rosa rossa sul banco di ogni compagna di classe, accompagnata da un invito a non farsi mai togliere la voce. Un gesto semplice, nato dall'iniziativa di due ragazzi che hanno scelto di trasformare una riflessione in un messaggio concreto di rispetto. Sono Oleksii Horchenko e Leonardo Iossi, studenti della 3ª C della scuola secondaria di primo grado di via Ceretti di Domodossola, appartenente all'IC Domo 1, protagonisti di un'iniziativa che dimostra come la sensibilità verso temi importanti possa tradursi in azioni quotidiane.

L'idea è nata mercoledì 25 novembre, durante una lezione dedicata alla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"La nostra professoressa di lettere ci ha parlato della ricorrenza - raccontano i due studenti -. È stata una lezione molto interessante, ma ciò che ci ha colpito di più è stato il suo invito a non fermarci alla singola giornata, bensì a riflettere ogni giorno sui fatti di cronaca che raccontano questo triste fenomeno".

A colpirli sono state anche le notizie e le testimonianze che circolavano sui social. "Quel giorno tutti i social parlavano di Giulia Cecchettin - proseguono -. Leggendo quelle storie ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa anche noi, nel nostro piccolo, qualcosa che parlasse concretamente di rispetto".

La scelta di consegnare le rose due giorni dopo la ricorrenza non è stata casuale. Oleksii e Leonardo volevano sottolineare che la lotta alla violenza di genere non può esaurirsi in una giornata dedicata, né limitarsi a dichiarazioni di principio. "Volevamo mandare un messaggio chiaro a tutti i nostri compagni e soprattutto agli adulti: non basta parlarne il 25 novembre. Bisogna impegnarsi ogni giorno affinché fatti come quello di Giulia non accadano mai più, senza limitarsi alle solite frasi fatte che spesso si sentono nelle giornate ufficiali".

Per Oleksii, arrivato dall'Ucraina quando è scoppiata la guerra, il tema della libertà e della sicurezza delle donne ha anche un significato personale. "Purtroppo il popolo ucraino vive la violenza ogni giorno e le donne subiscono cose terribili in tempo di guerra - spiega infatti -. Prima erano abituate alla piena libertà, adesso vivono nel terrore. Per me il valore della libertà e della sicurezza delle donne è qualcosa di molto reale".

Per realizzare la sorpresa, i due ragazzi hanno coinvolto anche le rispettive famiglie. "Abbiamo chiesto aiuto ai nostri genitori per poter andare dal fiorista e, soprattutto, abbiamo dovuto spiegare loro perché per noi fosse così importante farlo", spiegano. Leonardo ha condiviso l'idea anche con la nonna, che si è emozionata ascoltando il progetto del nipote.

Dietro le rose rosse lasciate sui banchi c'è molto più di una sorpresa per le compagne: c'è la capacità di ascoltare, di interrogarsi su ciò che accade e di riconoscere che il rispetto non può essere soltanto una parola pronunciata nelle occasioni ufficiali. È il segno di una consapevolezza che, grazie a un gesto spontaneo, è uscita dalla lezione per entrare nella vita quotidiana della classe.

L'iniziativa si inserisce nel percorso educativo che la scuola di via Ceretti porta avanti sui temi dell'educazione civica, dell'affettività e del contrasto al bullismo e alla violenza di genere, anche attraverso il progetto d'istituto “IC Domo 1 ha detto basta”.

La storia di Oleksii e Leonardo racconta una scuola capace di far germogliare nei ragazzi il senso di responsabilità e l'empatia, aiutandoli a trasformare i valori in comportamenti concreti. Perché una rosa può essere un piccolo gesto, ma il messaggio che porta con sé è grande: la libertà, la dignità e la voce di ogni donna vanno rispettate ogni giorno, non soltanto il 25 novembre.