Il Feriolo si conferma al comando del girone A di Promozione. Nella tredicesima giornata di campionato la capolista supera per 3-1 l’Ornavassese nel derby, salendo a 32 punti. Gli ossolani rimangono invece penultimi a quota 9. Non perdono terreno le dirette inseguitrici: l’Olimpia Sant’Agabio vince 3-1 sul campo della Pro Palazzolo e mantiene il secondo posto con 28 punti, mentre l’Oleggio si impone per 2-1 in casa del Dormelletto Comignago, consolidando la terza posizione a quota 27. Pareggio senza reti per la Juventus Domo, che chiude sullo 0-0 la sfida casalinga contro i Lupetti Bianchi Trino. I granata sono sesti con 19 punti, gli stessi di Trino e Dormelletto Comignago. L’Arona si aggiudica il derby novarese contro l’Union Novara per 2-0, raggiungendo a quota 15 il Bulè Bellinzago, sconfitto con lo stesso risultato sul campo del Gattinara. L’Union Novara rimane in zona play out con 10 punti.