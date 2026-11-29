Il Feriolo si conferma al comando del girone A di Promozione. Nella tredicesima giornata di campionato la capolista supera per 3-1 l’Ornavassese nel derby, salendo a 32 punti. Gli ossolani rimangono invece penultimi a quota 9. Non perdono terreno le dirette inseguitrici: l’Olimpia Sant’Agabio vince 3-1 sul campo della Pro Palazzolo e mantiene il secondo posto con 28 punti, mentre l’Oleggio si impone per 2-1 in casa del Dormelletto Comignago, consolidando la terza posizione a quota 27. Pareggio senza reti per la Juventus Domo, che chiude sullo 0-0 la sfida casalinga contro i Lupetti Bianchi Trino. I granata sono sesti con 19 punti, gli stessi di Trino e Dormelletto Comignago. L’Arona si aggiudica il derby novarese contro l’Union Novara per 2-0, raggiungendo a quota 15 il Bulè Bellinzago, sconfitto con lo stesso risultato sul campo del Gattinara. L’Union Novara rimane in zona play out con 10 punti.
In Breve
domenica 29 novembre
sabato 28 novembre
giovedì 26 novembre
martedì 24 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?