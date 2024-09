Arrestata 39enne ossolana per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Carabinieri della stazione di Crodo nella nottata appena trascorsa hanno arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale una 39enne ossolana. Erano passate da poco le 04.00 del mattino quando in Domodossola la pattuglia dei carabinieri notava una auto di piccola cilindrata percorrere la strada in modo incerto, lasciando intuire che il conducente non fosse in perfette condizioni. Veniva quindi raggiunta e fermata. All’interno i militari hanno identificato una coppia, in particolare la donna che era alla guida dava sin da subito l’impressione di aver bevuto, pertanto gli veniva chiesto di sottoporsi al test etilometrico.

La donna iniziava ad inveire contro i carabinieri ed improvvisamente colpiva il primo con uno schiaffo ed il secondo con un calcio all’inguine. La reazione dei militari è stata immediata e la donna è stata subito immobilizzata ed ammanettata. La stessa, condotta in caserma per gli atti di rito, all’esito anche del referto medico di uno dei due carabinieri che ha riportato lievi lesioni per l’aggressione subita, è stata dichiarata in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché denunciata per guida in stato di ebrezza alcolica dato il suo rifiuto a sottoporsi al controllo. Rimasta presso le camere di sicurezza della caserma domese, nella mattinata odierna sarà condotta presso il Tribunale di Verbania per il rito direttissimo.