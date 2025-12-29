Ricerche senza esito in valle Loana per l’anziano scomparso

Proseguono senza esito le ricerche di Marcello Copìa, anziano residente a Vogogna del quale non si hanno più notizie dalla serata di sabato 27 dicembre, quando è uscito di casa. L’uomo, oltre ottant’anni, non ha più fatto rientro e l’allarme è scattato in serata.

In un primo momento l’attenzione si è concentrata sulla sua autovettura, una Citroen C1 rossa. I familiari hanno diffuso appelli e immagini sui social, chiedendo collaborazione per rintracciare l’anziano. Diverse le segnalazioni arrivate, alcune delle quali hanno indirizzato le ricerche verso Crodo e poi verso Craveggia. Le telecamere hanno documentato il passaggio intorno alle 18.30 in frazione Siberia all'altezza del Pam, pochi minuti dopo in piazza Malesco.

E proprio nel pomeriggio di domenica l’auto è stata effettivamente rinvenuta all’imbocco della valle Loana, nei pressi dell’ingresso del Parco Nazionale della Val Grande, ferma su una strada secondaria e impossibilitata a proseguire. Dell’uomo, però, nessuna traccia.

Da quel momento è scattata una complessa operazione di ricerca, che ha visto impegnati Soccorso Alpino civile della X Delegazione Valdossola, Sagf, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e Croce Rossa, con il supporto di unità cinofile, droni con termocamere e di un elicottero per il sorvolo dall’alto.

Le operazioni sono proseguite per tutto il giorno, con le perlustrazioni a terra, battendo sentieri, boschi e zone impervie senza risultati. Particolarmente importante il supporto del modulo telecomunicazioni della Croce Rossa di Domodossola, utilizzato per garantire copertura radio e connessioni in un’area dove i normali ponti radio non arrivano, consentendo il coordinamento continuo delle squadre impegnate.

Nelle prossime ore le ricerche proseguiranno con la stessa intensità. È già stata annunciata un’ulteriore ispezione delle gole del torrente Loana, con la squadra Forre del Soccorso Alpino Valdossola.