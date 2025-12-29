 / Cronaca

Ricerche senza esito in valle Loana per l’anziano scomparso

Trovata l’auto di Marcello Copia all’ingresso del Parco della Val Grande. Massiccio impiego di uomini, droni ed un elicottero

Proseguono senza esito le ricerche di Marcello Copìa, anziano residente a Vogogna del quale non si hanno più notizie dalla serata di sabato 27 dicembre, quando è uscito di casa. L’uomo, oltre ottant’anni, non ha più fatto rientro e l’allarme è scattato in serata.

In un primo momento l’attenzione si è concentrata sulla sua autovettura, una Citroen C1 rossa. I familiari hanno diffuso appelli e immagini sui social, chiedendo collaborazione per rintracciare l’anziano. Diverse le segnalazioni arrivate, alcune delle quali hanno indirizzato le ricerche verso Crodo e poi verso Craveggia. Le telecamere hanno documentato il passaggio intorno alle 18.30 in frazione Siberia all'altezza del Pam, pochi minuti dopo in piazza Malesco. 

E proprio nel pomeriggio di domenica l’auto è stata effettivamente rinvenuta all’imbocco della valle Loana, nei pressi dell’ingresso del Parco Nazionale della Val Grande, ferma su una strada secondaria e impossibilitata a proseguire. Dell’uomo, però, nessuna traccia.

Da quel momento è scattata una complessa operazione di ricerca, che ha visto impegnati Soccorso Alpino civile della X Delegazione Valdossola, Sagf, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali e Croce Rossa, con il supporto di unità cinofile, droni con termocamere e di un elicottero per il sorvolo dall’alto.

Le operazioni sono proseguite per tutto il giorno, con le perlustrazioni a terra, battendo sentieri, boschi e zone impervie senza risultati. Particolarmente importante il supporto del modulo telecomunicazioni della Croce Rossa di Domodossola, utilizzato per garantire copertura radio e connessioni in un’area dove i normali ponti radio non arrivano, consentendo il coordinamento continuo delle squadre impegnate.

Nelle prossime ore le ricerche proseguiranno con la stessa intensità. È già stata annunciata un’ulteriore ispezione delle gole del torrente Loana, con la squadra Forre del Soccorso Alpino Valdossola.

