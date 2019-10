Psichiatri olandesi in visita al Centro di Salute Mentale domese

Il Centro di Salute Mentale di Domodossola, ha ospitato ieri una delegazione di medici psichiatrici olandesi. Si tratta di un gruppo dal nome “Gestione 40” capitanati da Erik Haijdelberg. Incantati dal nostro territorio, hanno organizzato una visita presso l’ASL VCO, un incontro tra professionisti, per confrontarsi sull’approccio e la gestione della malattia. Il direttore della SOC, dottor Roberto Bezzi ha spiegato come funziona in Olanda: “I nostri cari colleghi, non devono affrontare il problema della chiusura degli ospedali psichiatrici, in quanto ogni cittadino olandese deve contrarre un’assicurazione sanitaria che copre la maggior parte delle attività sanitarie tra cui quelle mentali e poi decide a quali istituzioni no profit rivolgersi. Tali istituzioni provvedono ad ogni necessità: assistenza domiciliare, degenza, disagi infantili ecc ecc. La visita odierna fa parte di un progetto del Gruppo 40 finalizzato al confronto con altre realtà sanitarie del resto del mondo".