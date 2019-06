L'assessore Rosso (FdI): estendere il Vco fino ad Oleggio per riformare la sanità ospedaliera

Privatizzare l’ospedale Castelli, fare di Borgomanero il presidio di riferimento per Verbano e Cusio nell’ambito di un Verbano Cusio Ossola più ampio spostando i confini col Novarese a Oleggio e mantenere il San Biagio quale presidio di riferimento per l’Ossola. E’ questa l’ipotesi di Roberto Rosso, neo assessore regionale in quota a Fratelli d’Italia per risolvere il dilemma lacerante della sanità ospedaliera che divide da anni il territorio “Solo un’idea personale”, ha precisato nella conferenza di ieri a Verbania al termino del giro di ricognizione tra Provincia, Camera di Commercio e associazioni artigiane.

“Il Vco così com’è – ha spiegato – non garantisce ai suoi abitanti una reale autonomia, è troppo piccolo, scarsamente popolato (150 mila abitanti),non riesce a farsi sentire a Torino. Spostando il confine ad Oleggio aumenterebbe la sua popolazione a 280 mila abitanti e riuscirebbe a sentirsi piemontese. Diversamente la voglia di Lombardia tornerebbe a farsi sentire”. L’estensione territoriale del Vco, ha precisato Rosso, rientrerebbe in una ridefinizione dei confini complessiva di tutto il Piemonte orientale: Novara e Vercelli riunite in una sola provincia (“la dico da vercellese”) e la Valsesia accorpata a Biella.