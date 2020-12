Approvato bonus di 600 euro per gli operai forestali della Regione

“Riconosciuto oggi un bonus di 600 euro agli operai forestali in forza alla Regione Piemonte che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid. Una misura significativa, un sostegno importante per un’altra categoria che ha dovuto pagare suo malgrado il prezzo della crisi. Coinvolti 400 operatori, sia a tempo determinato che indeterminato, per una spesa totale di 250 mila euro. Un impegno concreto preso da una Regione che, nonostante le difficoltà, continua a non lasciare indietro nessuno”.

Lo dichiara Alberto Preioni, capogruppo della Lega in consiglio regionale, in merito al via libera dato oggi dalla I commissione al contributo una tantum per gli operai forestali.