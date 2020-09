Cremazione o sepoltura: ecco cosa preferiscono gli italiani oggi

Si tratta di una scelta vecchia quanto il mondo. Infatti, sebbene il Cristianesimo abbia nei secoli imposto un certo rito funebre molto specifico e che la maggior parte dei popoli occidentali seguono alla lettera, la cremazione è il retaggio di antichissime tradizioni perdurate nei secoli e che oggi più che mai si rivela necessario riscoprire.

Nessuno è contro i rituali religiosi occidentali, ma i tempi cambiano e così anche le necessità di un pianeta che sta sempre più subendo gli effetti negativi di un sovraffollamento di esseri umani. Siamo arrivati a ricoprire quasi ogni chilometro quadrato della Terra e tutto perché, come qualsiasi altro essere vivente, abbiamo un forte istinto di sopravvivenza, ad oggi fortemente aiutato dalle innovative scoperte tecnologiche, scientifiche e prima di ogni altra cosa mediche. La nostra vita è decisamente più lunga adesso, rispetto a quanto non lo fosse soltanto un secolo fa.

Eppure continuiamo a deperire e decedere, come tutte le altre normalissime creature mortali che abitano su questo pianeta insieme a noi. Non siamo eterni.

Così le persone più vicine a noi si ritrovano nella situazione di doversi prendere cura delle nostre spoglie, ciò che resta del nostro corpo, pagando l’esoso costo del funerale. Ma abbiamo uno strumento sul web che ci può aiutare:ci basterà scrivere su google lastello milano e troveremo un portale,che opera da comparatore di prezzi e che ci aiuterà a trovare l’agenzia funebre più adatta alle nostre esigenze.

Poi dovremo onorare la memoria e i desideri del defunto per quanto riguarda il rito:la più comune delle soluzione è senza ombra di dubbio la sepoltura. Da quando il mondo occidentale si è professato cristiano il rito prevede esclusivamente la sepoltura dei corpi integri. Ritorniamo alla terra, poiché è da essa che veniamo, secondo le Sacre Scritture. Ma c’è anche una seconda scelta, che sembra prendere sempre più piede negli ultimi anni: la cremazione.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche e i vantaggi di questo (antico) sistema e per quale ragione sempre più italiani lo preferiscono.

Cremazione:perché è una soluzione sempre più apprezzata

I numeri parlano chiaro e sono assolutamente significativi:in pochi anni, e cioè tra il 2013 e oggi, c è stato un boom di richieste di cremazione e cioè quasi 50mila in più. I motivi sono vari e vanno dall’aspetto economico all’ottimizzazione degli spazi.

Quindi oltre al desiderio del defunto c è molto di più:non si può negare che il fattore soldi è determinante e quindi il vantaggio di poter risparmiare in questo particolare momento storico non è da sottovalutare.

Inoltre teniamo presente che questa pratica sta avendo successo anche perché è stata da un po’ di tempo legittimata dalla chiesa cattolica e questo fatto è importante:prima veniva vista come una pratica contraria alla religione cristiana e quindi tanti cattolici non la consideravano nemmeno.

Poi, come accennavamo prima, esiste anche un’altra questione:la disponibilità degli spazi che a volte può rappresentare un grande problema,specie nelle grandi città. Spesso in passato è successo che una famiglia è stata costretta a spendere tantissimi soldi per un loculo e quindi la cremazione può essere un’alternativa valida e decorosa.

Dal punto di vista territoriale possiamo dire che le regioni dove ci sono più richieste per quanto riguarda la cremazione sono la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna, ma numeri significativi ci sono anche in Veneto e nel Lazio.

Le regioni del centro Nord sono più propense a questa scelta anche perché hanno il vantaggio di poter contare su più impianti idonei, più forni crematori:al Sud invece il problema c è anche se in alcune regioni come la Sicilia e la Sardegna i numeri sono in aumento.