Emergenza, il 62 per cento dei piemontesi è al lavoro

La Regione Piemonte è al quint’ultimo posto per lavoratori attivi in questo periodo di Coronavirus. La percentuale di piemontesi al lavoro è del 62,2 per cento.

Lo dice l’Istat che fa una ‘classifica’ dei lavoratori attivi regione per regione.

A sua volta il sito Truenumbers (che tratta i dati in modo giornalistico) rileva che la “memoria” si basa su dati rilevati dell’esplosione del contagio.

‘’Nel conteggio – si legge sul sito - non si fanno differenze tra lavoratori in smart working e quelli in sede. Non si deve dimenticare che vengono considerati tra i settori attivi tutta la pubblica amministrazione, l’istruzione e anche le attività professionali’’.

La Sicilia presenta il valore più alto (75,6) , davanti alla Calabria (73,9). Nel Nord la quota più elevata di lavoratori che possono lavorare in queste settimane si registra in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e in Liguria.

Truenumbers spiega che ‘’le aziende attive sono poco meno di 2,3 milioni su 4,5 milioni (il 48,7% del totale),generano circa due terzi del valore aggiunto complessivo (circa 512 miliardi di euro) e il 53,1% delle esportazioni totali’’.

Secondo l’Istat sono 15 milioni e 434mila le persone che lavorano perché impegnate nelle attività che possono proseguire: sono i due terzi (66%) del totale. Gli altri, 7 milioni e 926mila occupati, sono impegnati in settori dichiarati sospesi dal decreto.