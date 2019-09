Giancarlo Giorgetti apre la Legafest domese

L'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti ha aperto ieri sera la Legafest domese. Lo ha fatto insieme ad Attilio Fontana, Governatore lombardo, che come Giorgetti, torna un anno dopo sullo stesso palco ossolano per la festa della Lega. Insieme a loro parlamentari, con in testa Riccardo Molinari, amministratori regionali, sindaci tra cui il primo cittadino di Novara Canelli, consiglieri regionali capeggiati dal padrone di casa, il capogruppo Alberto Preioni, e tanti militanti domesi ed ossolani. “Il governo non fermi l’autonomia delle Regioni, si rischierebbe di fermare il nord Italia e la sua economia e questo sarebbe un danno per tutto il paese” l'appello lanciato da Fontana nel suo intervento. Il braccio destro di Salvini, Giancarlo Giorgetti, ha invece parlato della situazione 'romana'. “Salvini non si è suicidato, Salvini è andato al martirio” spiega Giorgetti a chi gli chiede di commentare “il suicidio politico di Salvini”. “Quello che sta accadendo in questi giorni non ha nulla a che fare con la politica” tuona Giorgetti dal palco domese. “Siamo di fronte a parlamentari sprovveduti, che pensano solo a salvare la poltrona. Noi non potevamo stare li a governare con loro” continua Giorgetti con un chiaro riferimento ai grillini. “Occupare poltrone per non fare quello che la gente ci chiede non è nel nostro dna”. Sull'Europa Giorgetti sottolinea: “La Lega avrebbe cambiato prima l’Italia poi l’Europa, per questo hanno avuto paura”. Questa sera sarà la volta di Matteo Salvini, in una delle sue prime uscite pubbliche in mezzo alla gente dopo la nascita del governo Conte Bis.