Il 27 per cento dei cicloturisti italiani sceglie il nord ovest

Quasi un migliaio di questionari per tracciare l'identikit del cicloturista italiano e le sue preferenze. È l'indagine nazionale realizzata dall'Università dell’Insubria in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Lo studio analizza il settore del cicloturismo non dal lato dell'offerta dei servizi, quanto dal punto di vista della domanda. Chi è, dove va e cosa cerca chi pratica il turismo su due ruote nel nostro paese?

Il cicloturista italiano è una persona allenata, che ama usare la bicicletta anche per gli spostamenti quotidiani e trascorre vacanze in bici piuttosto lunghe. Il 43% delle esperienze di viaggio in bicicletta degli intervistati si sono svolte all’estero: prevalentemente in Austria, Germania e Francia. Prossimità con l'Italia e percorsi cicloturistici conosciuti e ben organizzati alla base della scelta. Berlino e Parigi incassano proventi rilevanti dal turismo in bici (rispettivamente 12 e 9 miliardi di euro l'anno). La Svizzera, seppur così vicina e con un'eccellente infrastruttura ciclabile e servizi di prim'ordine è poco frequentata perché troppo dispendiosa per i budget italiani.

Chi pedala invece in Italia (il 57%) è per le regioni del Nord-Est (38% con in testa Veneto e Trentino Alto Adige), seguite dal Nord-Ovest (27%) e dal Centro (20%), in particolare la Toscana. Da rilevare che quasi il 15% di chi ha risposto al questionario risiedeva nell'area metropolitana milanese.

La scelta della destinazione si basa principalmente su una serie di fattori quali il traffico controllato su strade condivise con veicoli a motore, un’adeguata segnaletica lungo gli itinerari e la disponibilità di informazioni dettagliate sui percorsi ciclabili. Altre condizioni favorevoli per agevolare la scelta di una vacanza sulle due ruote sono inoltre: la sicurezza e la cura dei percorsi, la facilità di accesso a strutture alberghiere per cicloturisti e la disponibilità di servizi di prevenzione del furto come ciclo-parcheggi custoditi. Non a caso il Veneto, meta preferita dei cicloturisti, è la Regione che negli ultimi anni ha scommesso di più in questo settore in grande espansione, capace di coniugare sviluppo economico e qualità dell’ambiente, organizzando anche corsi di formazione per gli operatori turistici. Un altro punto di forza del Veneto è l'aver investito, parallelamente alle infrastrutture, anche in iniziative e servizi intermodali di trasporto. Il binomiotreno-bici è un elemento fondamentale per la crescita del cicloturismo: se il 30% del campione si muove da casa esclusivamente in bicicletta, ben il 32% per gli spostamenti abbina il treno alla bici.

La spesamedia giornaliera del cicloturista è di 65 euro, le esperienze di turismo in bicicletta sono vissute principalmente in coppia (28%) o con gli amici (23%),le tappe giornaliere sono per il 70% tra i 50 e i 70 km e la durata media della vacanza sulle due ruote è di 5 notti (il 50% fa viaggi con più di 6 pernottamenti),con predilezione per sistemazioni in bed&breakfast in Italia (48%) e in hotel all’estero (39,4%).

L'indagine è stata presentata l'8 luglio 2020 in un webinar (disponibile on line) moderato da Paolo Pinzuti di “Bikeitalia” che ha visto gli interventi di Elena Maggi e Daniele Crotti del Dipartimento di Economia dell'Università dell’Insubria; di Antonio Dalla Venezia (FIAB) e di Matteo Montebelli, responsabile degli osservatori turistici del Touring Club Italiano.