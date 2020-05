Noleggio veicoli commerciali, ecco dove è più richiesto il servizio in Italia

Automezzi e veicoli commerciali, quali possono essere furgoni, minibus, camion con cassone ribaltabile e furgoni con cella refrigerata, sono sempre più indispensabili poiché vengono utilizzati quotidianamente da aziende e professionisti che operano in diversi settori; tuttavia, l’acquisto di questo tipo di mezzi costituisce un investimento piuttosto elevato.

Per tale ragione, molti decidono di rivolgersi ad un servizio di noleggio, che permette di avere a disposizione in qualsiasi momento il veicolo adatto, senza alcuna necessità di sostenere la spesa dell’acquisto, dell’assicurazione e della manutenzione.

Il noleggio permette, inoltre, di disporre di veicolidi ultima generazione, sicuri, dotati di ogni comfort e sottoposti a frequenti controlli e revisioni: un servizio che permette dunque di svolgere il proprio lavoro in tutta tranquillità.



Dove è maggiormente richiesto il servizio di noleggio furgoni

Il servizio di noleggio furgoni viene richiesto soprattutto nelle regioni del Centro e Nord Italia, dalla Lombardia, passando per l’Emilia Romagna fino al Lazio.

Guardando per esempio al caso emiliano, sono molte, soprattutto a Bologna, le imprese che necessitano di avere a disposizione mezzi commerciali adeguati per svolgere la propria attività lavorativa in completa sicurezza.

A tal proposito, una delle realtà più apprezzate sul territorio risulta essere Giffi Noleggi, ditta specializzata che consente di noleggiare un furgone a Bologna, usufruendo della consulenza di un esperto che provvederà a consigliare riguardo alla scelta del modello più adatto.

In particolare, la posizione della sede di Bologna è di sicuro vantaggio anche per chi desidera usufruire del noleggio nei paesi situati in tutto il territorio adiacente, come per esempio Casalecchio di Reno, Zola Predosa e Castel Maggiore, e per le aziende collocate nella zona industriale del capoluogo o nei pressi dell’aeroporto.

I servizi di Giffi Noleggi, inoltre, sono disponibili in molte altre aree del territorio nazionale, come a Milano, oppure a Roma e in gran parte del Lazio, nelle Marche, in Abruzzo e in Umbria, sempre con la possibilità di scegliere tra un vasto assortimento di mezzi commerciali.



Servizio di noleggio furgoni completo e personalizzato

La proposta di Giffi Noleggi comprende automezzi commerciali di ogni genere di ogni genere: furgoni di diversa portata, furgoni centinati e dotati di cella refrigerata, minibus, camioncini con cassone ribaltabile e gru, e numerosi altri veicoli, tutti di recente produzione.

Gli automezzi disponibili con il servizio di noleggio sono attrezzati con ogni comfort, dal climatizzatore, al lettore MP3, alla porta USB, al kit vivavoce, alla chiusura centralizzata.

Inoltre, tutti i veicoli sono dotati di sistema ABS per una frenata sicura, antislittamento e filtro per la riduzione delle emissioni inquinanti, al fine di consentire l’ingresso nei centri urbani in cui questo dispositivo è obbligatorio.

Un ulteriore vantaggio garantito da Giffi Noleggi è l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo, che rende il noleggio ideale per le esigenze di qualsiasi tipologia di impresa, che può scegliere di optare per contratti a breve oppure a lungo termine.



Tutti i vantaggi del servizio di noleggio

Il servizio di noleggio veicoli commerciali consente di avere a disposizione il mezzo di trasporto giusto al momento giusto, senza l’obbligo di acquistarlo.

Giffi Noleggi offre inoltre la possibilità di usufruire di un parcheggio privato per i clienti che necessitano di noleggiare un automezzo per un breve periodo e propone un’opzione specifica per i conducenti di età inferiore ai 25 anni che desiderino disporre di un furgone.

La prenotazione del veicolo può essere effettuata direttamente online dal sito ufficiale di Giffi Noleggi, per garantire un servizio il più possibile rapido ed efficiente.