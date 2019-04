Redditi, il Piemonte è quinto tra le regioni italiane

Analizzando i '730' dei cittadini il Ministero dell’Economia ha ‘fotografato’ il reddito delle regioni italiane. L'analisi dice che il Nord è sempre più ricco e il Meridione sempre più povero. Al primo posto la Lombardia (alla quale il VCO non si è annessa col referendum di pochi mesi fa) con 23.170 euro pro capite. Ultima la Calabria con 14.173 euro. Le prime dieci regioni sono tutte del Centro-Nord. La maggior crescita del reddito medio si registra in Trentino Alto Adige (+407 euro) poi la Lombardia (+104). Il Piemonte è quinto in classifica: il reddito medio dei piemontesi, nel 2017, era stato di 20.823 euro, in contrazione rispetto ai 20.877 dell’anno prima.