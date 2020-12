Sci, Lotti e De Menech: “Protocolli definiti per dare certezze agli operatori”

“Dare certezze agli impiantisti con regole certe e protocolli definiti in modo da dare il tempo a tutto il settore di prepararsi nel migliore dei modi”. Questa la richiesta, rilasciata attraverso una nota stampa, dei deputati del PD Luca Lotti e Roger De Menech.

Che proseguono: “Il tema di oggi non è quando aprire gli impianti, ma come. Gli operatori del settore in questi terribili mesi hanno dimostrato un grande senso di responsabilità per questo oggi meritano di sapere le condizioni con cui dovranno riaprire. In queste settimane abbiamo mantenuto stretti i rapporti e le interlocuzioni con tutto il mondo della neve cercando di trovare insieme le soluzioni sia per i ristori che per le procedure per riaprire in sicurezza.Sono queste le due priorità di oggi".

"La questione -precisano- è estremamente tecnica, la categoria è pronta per rispondere alle richieste emerse in questi giorni dal Cts. Spetta ora al governo il compito di fare sintesi. Per questo abbiamo avviato una forte interlocuzione con i ministri competenti chiedendo loro il massimo impegno per definire le procedure e dare quindi le necessarie certezze al comparto. Il governo deve dare la massima attenzione al comparto degli sport invernali, infatti per i territori di montagna queste attività sono fondamentali".

"Lo spopolamento, già fenomeno grave, -concludono- si arresta anche garantendo un lavoro non delocalizzabile come quello della promozione degli sport invernali e dei relativi servizi”.