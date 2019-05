Terra Donna organizza "Storie di donne”: una rassegna di poesie e monologhi. Appuntamento alla Soms di Domodossola

L’associazione Terra Donna organizza l’incontro “Storie di donne”: una rassegna di poesie e monologhi, interpretati da Carla De Chiara, Marzia Rizzi e Elio De Monaco, che accompagnerannoi presenti in un viaggio di parole ed emozioni nel mondo femminile. Ospiti della serata Maria Grazia Bergamasco, Augusta Tommasini e Martina Stefanoni. Ad incorniciare l’evento l’arte di Sergio Bonzani. "Vi aspettiamo sabato 25 maggio 2019 ore 17.30 presso lo Spazio Contemporaneo della SOMS di Domodossola, Vicolo del Teatro, 1" fanno sapere dall'associazione. Ingresso ad offerta libera. I proventi verranno utilizzati da Terra Donna per progetti di contrasto alla violenza di genere. Per info tel 346 749 9771.