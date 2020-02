Tre incontri di Confartigianato sul “bonus facciate” e le più importanti novità della legge di bilancio

La legge di bilancio 2020 introduce una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il cosiddetto "bonus facciate"). L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e ubicati in determinate zone.

Per affrontare questo importante tema di attualità e discutere di ulteriori opportunità come lo sconto in fattura, il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali e la nuova disciplina dell’appalto, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale organizza tre incontri:

a Vercelli il 18 febbraio alle 17.30 - sala riunioni sede Confartigianato, Corso Magenta 40

a Novara il 19 febbraio alle 17.30 - sala riunioni sede Confartigianato, via Ploto 2/b

a Verbania il 20 febbraio alle 17.30 - sala riunioni sede Confartigianato, Corso Europa 27

Info e adesioni, indicando il numero di partecipanti e la sede dell’incontro prescelta, inviando una mail a costruzioni@artigiani.it .