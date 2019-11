Seconda, giocano tutte in casa le quattro ossolane

Pro Vigezzo-Grignasco; Virtus Villa-Casale Corte Cerro; Varzese-Voluntas Suna; Crodo-Quaronese. Questi gli impegni delle quattro ossolane di Seconda Categoria.

Il Crodo, reduce dalla vittoria sulla prima della classe (l'Oleggio),ospita un’altra squadra temibile come la Quaronese, terza in classifica. Il successo di sette giorni fa ha dato morale alla squadra e gli osso alni possono fare bene anche domenica.

Partita delicata per la Pro Vigezzo che riceva il Grignasco. La Pro è ultima, il Grignasco terz’ultimo. L’occasione per fare punti salvezza c’è e la pro non può lasciarsela scappare.

La Varzese riceva il Suna che come i ragazzi di Lipari naviga al momento a metà. Per i granata servono tre punti per salire di alcuni gradini e tenersi attaccati alla prime della classe.

Infine la Virtus Villa, reduce dalla conquista della finale di Coppa Piemonte che la opporrà alla Dinamo Omegna. Massoni non è nuovo a conquistare finali: lo fece già col Fomarco quando vinse la Coppa contro il Cavaglià. Domenica in campionato riceve il Casale e, dopo l’amarezza del recupero col Crodo (costata anche una multa di 100 euro),è tempo di riprendersi.

Classifica: Oleggio 15; Lonate 14; Armeno, Quaronese 13; Crodo 12; Gravellona 10; Varzese, Riviera 9; Voluntas Suna 8, Casale 6; Virtus Villa, Grignasco 4; Bettole 3, Pro Vigezzo 2