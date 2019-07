Borghi accusa: ''Mentre il Governo blocca i lavori sulle statali 337 e 34, Anas promette e non mantiene''

‘’La vicenda della strada statale 34 del lago Maggiore di questi giorni è a metà strada tra la sceneggiata napoletana e la vicenda kafkiana. Martedì mattina la Regione annuncia che i fondi vengono sposati al 2020, il giovedì dopo un mio intervento in aula e il deposito di un’interrogazione parlamentare, improvvisamente i soldi rimangono sul 2019. Non vorrei che si fingesse di creare un problema per fingere di risolverlo e lasciare tutto così com’è’’. Così parla Enrico Borghi, parlamentare del Pd, nel corso della conferenza stampa indetta venerdì pomeriggio a Verbania. ‘’Il punto vero è semplice – dice - : la Regione deve ottener dal ministro Toninelli la firma della convenzione già predisposta dalla giunta Chiamparino con fondi stanziati dal ministro Delrio sul programma triennale 2019-2021 che sui fondi Fsc stanzia 25 milioni di euro per la statale 34. I soldi ci sono e basta una firma. Il ministro Toninelli non deve tergiversare’’.

Poi, in affondo anche contro la Prefettura e l’Anas. ‘’Non vorrei – prosegue – che questa vicenda seguisse quando accaduto per la statale 337 della Valle Vigezzo. Per la quale stiamo ancora aspettando dopo 3 mesi dalla mia richiesta al prefetto del VCO che l’Anas venga a dirci com’è la situazione Su mia interrogazione del 6 marzio 2019 il Governo aveva annunciato che entro luglio avrebbero depositato i progetti esecutivi ed entro fine anno sarebbero iniziati i lavori. In realtà non abbiamo nessuna risposta e a 3 mesi dalla mia richiesta Anas non ha dato una risposta al prefetto per un incontro nelle sedi istituzionale. Mentre Anas trova il tempo per accogliere un ingegnere che ha in tasta una tessera della Lega e pensa bene, assieme ad un senatore, di fare un comunicato stampa in cui si dice che tutto va bene. No, non va bene. Anziché venire nelle sedi istituzionali Anas si comporta in questo modo. Stiamo tornando agli Anni Ottanta ma noi non vogliamo tornare all’era dei tecnici di regime. Anas dia risposte nelle sedi competenti, soprattutto dia seguito agli impegni che si sono assunti. Perché il Governo ha rinunciato a commissariare Ansa per la realizzazione della statale 337, ma contemporaneamente provvede sulla questione della Valtellina, strada statale 36, ad andare in questa direzione. Dove la Lega comanda, vedi Lombardia, si commissaria ci sono i soldi e le opere camminano mentre qui siamo al palo. Evidentemente è in atto uno scambio all’interno del Governo e il ministro Toninelli sta bloccando, complice la Lega, le attività sulla 337 e sulla 34. Non ci stano a questi atteggiamenti. I soldi ci sono e devono essere sbloccati. Non vogliamo che le ripercussioni interne ad Anas, dove è in atto una autentica trasformazione degli assetti che ha portato al cambio dell’amministratore delegato con la nomina di un dirigente di terza fascia e il licenziamento di una serie di dirigenti, che di fatto ha bloccato al blocco o allo scippo delle risorse per il nostro territorio. Mi attendo che rapidamente Anas dia risposte al prefetto del VCO e venga a dare formali, concrete garanzie rispetto a quanto il Governo a dato con la risposta alla mia interrogazione a marzo: dov’è il progetto esecutivo che doveva essere pronto entro luglio; quando calendarizziamo le opere? Tutto il resto sono chiacchiere’’.