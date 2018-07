Montani e Gusmeroli (Lega) promotori di un tavolo di lavoro sull’elettrodotto Terna

E’ programmato per la prima settimana di agosto -salvo imprevisti- presso Villa Taranto a Verbania, il tavolo di lavoro sull’elettrodotto di Terna, voluto dai parlamentari della Lega, Enrico Montani e Alberto Gusmeroli. Senatore e deputato, dopo aver raccolto l’appello lanciato dai dodici sindaci dei Comuni interessati dalla realizzazione dell’opera, hanno subito chiesto al prefetto del Vco, Iginio Olita, la disponibilità a convocare il tavolo al quale saranno invitati, oltre ai primi cittadini coinvolti, i vertici della Regione Piemonte, lo stesso numero uno dell’ufficio decentrato del Governo e i responsabili del Gruppo Terna. «Data l’importanza del tema – dicono Montani e Gusmeroli in una nota – il prefetto ha risposto affermativamente alla nostra richiesta e nei prossimi giorni confermerà la data della riunione, che è comunque prevista tra il 1 e il 6 agosto prossimi. Ci metteremo attorno a un tavolo – si legge nel comunicato – per fare il punto della situazione sull’elettrodotto, alla luce delle perplessità sorte in loco e con l’obiettivo di arrivare a una soluzione condivisa».