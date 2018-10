Referendum Vco lombardo: aspettative e speranze degli studenti fuorisede

Il referendum sul passaggio del Verbano-Cusio-Ossola in Lombardia è alle porte e, tra gli aspetti su cui un eventuale cambio di regione potrebbe influire, c'è anche quello dei trasporti. La maggior parte degli studenti universitari del Vco sono iscritti a università lombarde e, da pendolari o fuori sede, usufruiscono dei trasporti pubblici per raggiungere le varie città universitarie. Abbiamo parlato con alcuni di loro, cercando di capire le aspettative e le speranze che ripongono in questo voto.

“Sono uno studente residente a Milano e ogni weekend torno in Ossola in treno” spiega Samuele Kregar, di Vogogna. “Il mio interesse per il referendum si incentra su possibili vantaggi per gli studenti universitari e miglioramenti sulla tratta Domodossola-Milano. Spero nella vittoria del sì, e che possa portare miglioramenti logistici, economici e tecnici per i pendolari che devono raggiungere il territorio lombardo. L'unico ostacolo che vedo è il raggiungimento del quorum, ma ciò non influenzerà negativamente il mio voto, anzi, lo incoraggerà”.

Sulla stessa linea il commento di un altro studente di Unimi, Luca Uccheddu, di Villadossola, che invece è costretto a raggiungere quasi giornalmente il capoluogo lombardo per frequentare le lezioni: “Voterò sì, perché al terzo anno da pendolare spero che si possano ottenere dei cambiamenti” afferma. “È necessario un miglioramento del servizio, con diminuzione dei ritardi e aggiunta di nuovi treni, perché quelli esistenti impongono di arrivare in città con eccessivo anticipo”.

Anche Vito Cipriano, studente fuori sede dell'Università di Pavia, ripone fiducia nel referendum: “Torno a Domodossola ogni fine settimana. Il mio auspicio personale è che i collegamenti ferroviari possano andare incontro a delle migliorie, se non economiche, quantomeno di frequenza delle corse previste” dice. “Le motivazioni del sì mi sono sembrate convincenti. Mi preoccupano i tempi burocratici dell'annessione dopo un'eventuale vittoria, ma ad ogni modo, in questo momento, saprei bene dove mettere la mia crocetta”.

Gian Marco Gallo, invece, abita a Intra e studia da pendolare all'Università dell'Insubria. Per raggiungere la sede, deve attraversare il Lago Maggiore con il traghetto per Laveno Mombello, dove prende il treno per Varese e infine l'autobus dalla stazione ferroviaria al Campus: “L'abbonamento mensile per il traghetto costa 46 euro. L'abbonamento IoViaggio, valido per tutta la provincia di Varese, costa 75 euro al mese e copre il costo sia del treno che del bus” spiega. “Con il passaggio in Lombardia, potrei usufruire dell'abbonamento IoViaggio in tutta la Lombardia, dal costo di 105 euro mensili, che mi permetterebbe di viaggiare a costi più convenienti e al contempo di avere più possibilità di utilizzare l'abbonamento. Potrei infatti sia visitare altre città lombarde che muovermi all'interno del Vco senza costi aggiuntivi”.

Più scettico, invece, è Piergiorgio Arrigoni, studente fuori sede del Politecnico di Milano: “Personalmente opto spesso per gli Eurocity, che essendo collocati in una tratta internazionale non credo possano essere soggetti a qualche cambiamento con il passaggio del Vco alla Lombardia” afferma. “Per quanto riguarda i treni regionali, immagino ci possano essere vantaggi economici per noi studenti con abbonamenti che comprendano anche i mezzi ATM, dei quali sarebbe meglio però avere garanzie, numeri alla mano. Nutro inoltre parecchi dubbi sul fatto che da un giorno all'altro i problemi riguardanti ritardi, condizioni dei mezzi (peggiorata l'ultimo anno senza apparente motivo) e della linea ferroviaria, possano essere risolti, poiché la competenza della tratta è già di Trenord”.