Sono rientrati gli skiman olimpici, Claudio Consagra e Riccardo Ronchi. Loro con le ben collaudate e variegate scioline, unite a una moderna tecnologia, hanno contribuito alla vittoria finale di Michela Moioli, medaglia d’oro nello Snowboardcross alle Olimpiadi di PyeongChang.

Claudio Consagra, già presente all’Olimpiade di Sochi, dice: «La medaglia l’ha vinta Michela. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Quattro anni di grande impegno premiati in una giornata!».

Riccardo Ronchi aggiunge: «Per me è stata un’esperienza fantastica, anche se le giornate erano pesanti, dalle 5.30 – 6 del mattino fino a sera. Meteo in costante cambiamento, freddo. Io la gara non l’ho guardata, sentivo i commenti dei francesi. Ma poi che gioia immensa…».

L’Olimpiade è finita; ora per gli skiman un po’ di riposo ma tra poco ripartirà la Coppa del Mondo che prevede ancora tappe in Spagna, Russia e gran finale in Svizzera.

(ph Riccardo Ronchi)