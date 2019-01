Policaro (FdI): "Vco in difficoltà per colpa del Pd"

Ancora non ci è dato sapere se la provincia del Verbano Cusio Ossola chiederà lo stato di dissesto - con buona pace dei fornitori che da anni aspettano di essere pagati e dei dipendenti dell’Ente, già ridotti nel tempo del 50%. - ma credo non si possa tacere sulle responsabilità politiche di coloro che hanno contribuito a creare tale situazione. La provincia del VCO, nata dalla divisione da quella di Novara nel 1993, è sempre stata amministrata in modo dignitoso, non avendo peraltro mai avuto grosse problematiche di bilancio.

Almeno fino alla famigerata Riforma voluta da Renzi e Del Rio, che hanno di fatto distrutto un Ente fondamentale per un territorio montano così vasto. Come? Semplicemente togliendo risorse fondamentali, pur lasciando tutte o quasi le competenze.

Al colpo di grazia ci ha però pensato la Regione Piemonte, privando la provincia del VCO della sua principale risorsa: i canoni idrici (le tasse versate da chi deriva l’acqua per produrre energia con dighe e condotte forzate che nel VCO sono moltissime),canoni di oltre 45 milioni di euro che da soli permettevano di far funzionare l’Ente, e che oggi non sono più rigirati al territorio. Gli stessi canoni che, almeno per le provincie montane di Lombardia e Veneto (Sondrio e Belluno),non sono stati mai toccati (almeno lì, sanno fare i conti!).

E infatti, i canoni idrici mancanti rappresentano proprio le risorse che consentirebbero di saldare i creditori (oggi circa 50 milioni, al netto dei da incassare),il tutto a seguito di una politica assurda che vede in Chiamparino e Reschigna i fautori di queste scelte a dir poco infelici. Con buona pace delle promesse (ma chi ci crede più…) con cui non più tardi di quest’autunno venivano sbandierati cospicui aiuti economici al VCO pur di convincere i Verbanesi sulla bontà di rimanere in Piemonte, poco prima del referendum per l’eventuale passaggio in Lombardia.

Chissà cosa voterebbero oggi i 160.000 cittadini del VCO se potessero nuovamente esprimersi sulla rimanenza in questo assurdo Piemonte…

Giuseppe Policarto

Consigliere regionale Fratelli d'Italia