Preioni: "Pd e Cinque stelle: prove tecniche di inciucio?"

Il Consiglio regionale ha eletto oggi Presidenti e Vicepresidenti delle sei Commissioni permanenti, delle Giunte per il Regolamento e le Elezioni.

Questi gli incarichi ai componenti del Gruppo Lega Salvini Piemonte: a Sara Zambaia la vicepresidenza della prima Commissione (Bilancio),a Mauro Fava la Presidenza della seconda Commissione (Urbanistica). In terza Commissione (Economia) è stato eletto presidente Claudio Leone. Alla quarta Commissione (Sanità),il presidente è Alessandro Stecco con vicepresidente Andrea Cane. La quinta Commissione (Ambiente),ha come presidente Angelo Dago e vicepresidente Matteo Gagliasso. La Giunta per il regolamento è presieduta da Stefano Allasia in qualità di presidente del Consiglio, con vicepresidente Valter Marin. Andrea Cerutti è stato nominato vicepresidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Il Capogruppo Alberto Preioni è invece nella Giunta per il Regolamento, nella Commissione consultiva per le nomine, in prima Commissione dove esprime voto plurimo, in terza, in quarta e in sesta Commissione.

“Prendiamo atto che sin dal primo Consiglio regionale i componenti del Gruppo Cinque stelle votano convergendo i voti sugli stessi candidati proposti dal PD, evidentemente alleandosi senza problemi. Dal canto nostro abbiamo una grande responsabilità e tiriamo dritti per la nostra strada - così il Capogruppo Lega Salvini Alberto Preioni - Ci aspettavamo un'opposizione costruttiva, non oppositiva, trarremo le nostre considerazioni per il futuro”.

Il Presidente

del gruppo Lega Salvini Piemonte

Alberto Preioni