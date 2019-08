Cresce l'attesa per il Palio Remiero

I galeoni di Piazza Vila stanno per tornare a solcare le acque del campo di gara antistanti il lungolago di Pallanza, dove la manifestazione è nata 47 anni fa . Un ritorno che riconcilia la manifestazione della città dopo lo strappo dello scorso anno con il trasloco a Omegna e il palio alternativo con le lance della canottieri Renese.

Presidente Armando Ceresini, contento di tornare a Pallanza?

“Sì quest’anno il palio lo facciamo a Pallanza”



Come quest’anno, è in vista un nuovo divorzio?

“No, per l’anno prossimo stiamo ragionando con la Federazione italiana canotaggio sedile fisso sulla possibilità di un palio itinerante, prove di qualificazione in diverse località e finale a Pallanza. Riceviamo più richieste di quanto è possibile accoglierne in una sola prova che non può andare oltre le 12 squadre. Ci hanno chiesto anche i galeoni per una prova sul mare a Rapallo. Il consolidato rapporto col golfo del Tigullio ci ha portato a formalizzare l’amicizia con un gemellaggio. Il Palo è conosciuto ben oltre l’ambito locale”.

Alla presentazione in municipio sia lei che il sindaco Silvia Marchionini avete sfumato sulle polemiche che hanno portato al trasferimento a Omegna, se la sente di tornarci?

“E’ solo una questione economica, il contributo offerto non copriva i costi, Omegna è stata più generosa”.

E quest’anno come avete risolto?

“Il comune ci da 6 mila euro, il resto lo copre lo sponsor, Verbania live che proporrà momenti di spettacolo durante la serata. Non abbiamo potuto essere più precisi perché siamo partiti in ritardo, non c’è stato tempo per pubblicare il solito opuscolo informativo. I trofei sono già esposti nella vetrina del bar pasticceria Matella all’imbocco della Ruga da piazza Garibaldi. I conti sui costi di questa edizione li faremo a manifestazione conclusa”.

Quali le quali le squadre che si contenderanno la vittoria quest’anno?

“Intra, Pallanza, canottieri Verbanese (Possaccio),Vigili del fuoco, Omegna Germignaga, Cerro, Porto Ceresio, Blevio, Golfo del Tigullio cui appartiene anche l’equipaggio che rappresenta la Liguria nella prova femminile (gli altri 2 sono Lombardia e Piemonte)”.