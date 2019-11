Verbania piange la scomparsa di Marco Parachini

Cordoglio nel mondo politico verbanese per la scomparsa, nel primo pomeriggio all’ospedale Castelli di Marco Paracchini, più volte assessore a Verbania, vivace protagonista della vita cittadina dai primi anni ’80, due volte candidato sindaco: nel 1999 e nel 2014. Nonostante le precarie condizioni di salute è stato tra i protagonisti anche dell’ultima campagna elettorale lanciando la candidatura a sindaco di Patrich Rabaini, oggi assessore nella giunta Marchionini cui ha ceduto la guida della sua lista civica “Comunità.VB” con la quale s’era candidato alla guida di Verbania nel 2014, appoggiato all’epoca anche dal Nuovo centrodestra. Con Rabaini aveva negoziato l’accordo che ha consentito a Silvia Marchionini la riconferma, a sorpresa rispetto alle previsioni, a sindaco di Verbania. Impegnato in politica nella sinistra Dc con, tra gli altri, Enrico Borghi oggi deputato Pd, e Claudio Zanotti, sindaco di Verbania dal 2004 al 2009, più volte assessore all’Urbanistica, dopo le dimissioni dal consiglio comunale nel 2016. Con la sua associazione “Comunità.VB” è stato il primo ad impegnarsi nella tutela dei risparmiatori truffati da Veneto Banca col supporto del Movimento per la difesa del cittadino.

Così lo ricorda il sindaco Marchionini: “Un politico di serie A per Verbania, protagonista di 3 decenni per la città. Da giovane democristiano, eletto a 23 anni, ad assessore ad appena 27 ha vissuto il periodo di transizione della città da polo industriale a capoluogo di provincia, Aveva una visione del futuro in prospettiva, generoso di buoni consigli a tanti aspiranti politici persona carismatica ma di poche parole sapeva risolvere, sul piano amministrativo, i problemi delle persone prima di indicare una soluzione pratica. Verbania ricorda un grande verbanese e l’abbraccio di vicianza lo rivolge in particolare alla moglie Giovanna e al figlio Giovanni". Parachini lascia anche i fratelli Leonardo, noto storico locale; Francesco e la sorella Lella.