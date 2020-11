Forza Italia Vco, nuovo coordinatore giovani è il verbanese Samuele Sergio D'alessandro

Samuele Sergio D'Alessandro è il nuovo coordinatore Giovani di Forza Italia VCO. Il diciannovenne verbanese è stato nominato dal neo coordinatore regionale dei giovani azzurri Ludovico Serpilli sull'onda del rinnovamento cariche che sta caratterizzando Forza Italia in Piemonte, in sinergia con il coordinamento nazionale. S

erpilli in questi anni ha saputo maturare un' importante esperienza sia amministrativa che politica rivestendo ruoli anche a livello parlamentare ed è intenzionato a crescere una nuova classe dirigente da formare reclutando nuove e giovanissime risorse sui territori piemontesi.

Dopo alcuni incontri presso la sede regionale di Forza Italia a Torino in Via Barbaroux 43, la nomina di D'Alessandro alla guida dei giovani azzurri del VCO da parte di Serpilli di concerto con il coordinatore nazionale Giovani Marco Bestetti. Nonostante la sua giovanissima età, Samuele Sergio D'Alessandro è da sempre appassionato di politica e impegnato nell' approfondimento dell'attualità sia nazionale che locale.

Tra i primi futuri obiettivi dei giovani di Forza Italia VCO l'organizzazione, non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno, di corsi di formazione politica dedicati ai ragazzi, iniziative oggi cadute in disuso ma importantissime per la formazione della classe politica di domani.