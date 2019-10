Sulla Polizia Stradale di Domodossola i fatti della politica stanno a zero

Era appena il mese di settembre quando Ossolanews denunciava nuovamente la carenza di personale alla Polizia Stradale di Domodossola. Vedere una loro pattuglia in strada è ormai un lusso - non garantito - ai cittadini-contribuenti dell’Ossola. Eppure negli ultimi 2-3 anni abbiamo scritto pagine sulle rassicurazioni arrivate dai nostri parlamentari locali. Avevano rassicurato che la Polizia Stradale sarebbe stata rafforzata: risultati zero.

L’ultimo esempio negativo dimostra che il distaccamento di Domodossola si sta spegnendo perché qualcuno, nelle alte sfere dalla Polizia, lo vuole probabilmente far morire. L'esempio è di pochi giorni fa. Un sindacato ci fa sapere che un agente aveva chiesto d’essere distaccato alla Stradale di Domodossola o al massimo a quella di Verbania. Vista la cronica carenza di Domodossola…..è stato mandato a Verbania.

Sono passati i governi Gentiloni (centrosinistra) e Conte 1 (centrodestra) ma il problema della Polizia Stradale di Domodossola non è mai stato risolto. Promesse molte, ma i fatti stanno a zero.