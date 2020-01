Al via le concessioni per l'eliski a Formazza e Macugnaga

Approvata tra il Comune di Formazza e la Società Formazza All Mountain S.r.l., che ha sede a Valdo, la convenzione per l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di eliski e trasporto sciatori con elicotteri nel comprensorio unico di Formazza.

La convenzione, relativa alla stagione 2019-2020, prevede anche la concessione d’uso e di gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa e di recupero sulla base delle autorizzati rilasciate dal Settore Aree Protette della Regione Piemonte per la stagione invernale 2019/2020.

La convezione prevede che il concessionario versi un importo di euro 9.150.

In materia di eliski anche il Comune di Macugnaga ha deciso di assegnare il servizio per la stagione 2020 alla Heli Austria Gmbh. La gestione viene affidata anche per le successive stagioni invernali 2020-2021 e 2021-2022.