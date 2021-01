Il dr Lana prenderà servizio lunedì negli ambulatori di Trontano e Beura

A partire da lunedì 11 gennaio 2021, prenderà servizio a Trontano e Beura il dottor Massimo Lana, in sostituzione del dottor Alfredo Fantozzi .

I sindaci dei due comuni informano che i pazienti non dovranno effettuare nessun " cambio medico " o altra procedura. Il sindaco di Trontano Renzo Viscardi tiene a precisare per la natura dell’incarico, a tempo determinato, il dottor Massimo Lana, potrà assistere anche “mutuati” che si trovassero nella necessità di ricorrere alle cure/ricette, negli ambulatori di Cosasca e Trontano, che abbiano già effettuato la scelta di altri medici di base. Il dottor Massimo Lana non potrà essere scelto come medico curante, pertanto fino a nuove nomine da parte dell'Asl Vco e Regione Piemonte i cittadini che possono sempre scegliere un medico tra quelli disponibili, per l'ambito territoriale già comunicati dall' Asl anche presso gli Uffici del Comune di Trontano”.

Ecco gli orari di apertura degli ambulatori. A Trontano martedì dalle 15 alle 16.30. Sempre a Trontano Mercoledì dalle 15 alle 16.30 e Venerdì dalle 14.30 alle 16. A Cosasca mercoledì dalle 11 alle 12. Giovedì dalle 16.30 alle 18 e venerdì dalle 11 alle 12. A Beura lunedì dalle 17.40 alle 18.40, martedì dalle 17 alle 18.30, Mercoledì dalle 18 alle 19, giovedì dalle 11 alle 12, venerdì dalle 17.45 alle 18.45. A Cuzzego lunedì dalle 16.30 alle 17.25, mercoledì dalle 17 alle 17.55, venerdì dalle 16.30 alle 17.30.