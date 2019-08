Incentivi ai medici di base che aprono studi in montagna: bene l'Assessore Icardi che apre ai sindacati e UNCEM

L'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha incontrato a Verduno i Sindaci del Monregalese, guidati da Paolo Bongiovanni, primo cittadino di Roccaforte Mondovì. All'incontro, all'interno del nuovo ospedale, hanno partecipato anche il Sindaco di Priero Alessandro Ingaria per Uncem e per Anci il Vicepresidente Michele Pianetta, Vicesindaco di Villanova Mondovì. Al centro del dialogo tra Icardi e gli Amministratori locali il complesso tema relativo alla mancanza di medici di base e di pediatri nelle zone montane. Era stata proprio Uncem due anni fa a chiedere sul fronte un intervento della politica nazionale e regionale, attraverso l'ex Assessore Antonio Saitta. Definire incentivi per i medici che tengono aperti studi nelle alte valli, nei Comuni più interni, oggi è consentito dal Decreto Calabria. Uncem, con il Sindaco Ingaria, ha chiesto all'Assessore Icardi di dare attuazione alla norma nazionale all'interno del Contratto integrativo regionali per i medici, che segue a quello nazionale appena approvato. Senza incentivi e anche con opportuni obblighi fatti di premialità, i medici sempre più spesso rinunceranno ad aprire studi nei Comuni montani, spostandosi a valle. Un'emergenza denunciata in diverse aree appenniniche e alpine.



Non solo il problema dei medici che mancano. Uncem ha sottoposto all'Assessore Icardi un articolato documento che prevede - per migliorare i servizi nelle aree montane - di proseguire il percorso fatto finora in Piemonte unendo "infermieri di comunità", "case della salute" (oltre 70 quelle attive),piazzole per l'atterraggio anche in notturna dell'elisoccorso (120 funzionanti finora). "Il modello piemontese - commenta il Presidente Uncem Marco Bussone - è diventato già un modello nazionale, con le 'comunità di pratica' dove si intrecciano welfare e sanità, con un'attenzione specifica alle cronicità, vero problema nelle aree montane. Ringrazio, insieme con il Presidente Uncem Piemonte Lido Riba e tutti i Sindaci, l'Assessore Icardi per l'attenzione alla mancanza di medici di base e per l'impegno dimostrato. Ora aspettiamo atti concreti".