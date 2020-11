Lega: “Una Web Tax Covid per aiutare i negozi, spina dorsale della nostra economia”

Parte dal Piemonte il percorso per un cambiamento a livello nazionale della legge di bilancio che mira ad introdurre una tassazione adeguata per le attività che vendono i loro prodotti sul web. Un disegno di legge per l'istituzione di una Web Tax, che diventa anche Web Tax Covid per aiutare i negozi e affrontare l'emergenza sanitaria, che potrà essere portato in parlamento con il benestare di almeno cinque consigli regionali.

“Il Piemonte muove i primi passi - commenta il presidente del gruppo Lega Salvini Alberto Preioni – su un percorso fortemente voluto dalla Lega, che innalzi l’aliquota del 3% sui giganti del digitale. Una formulache punta a un incrementare la tassazione delle multinazionali del commercio online per sostenere il commercio locale, penalizzato dall’obbligo di lockdown”.

“Un lavoro di concertazione con le parti sociali – proseguono i consiglieri del gruppo Lega Salvini Piemonte – condotto dal nostro assessore Vittoria Poggio che riguarda igrandi colossi dell’e-commerce e non le piccole aziende che, oltre all’attività fisica, incrementano i lori guadagni attraverso al rete.Ancora un segnale concreto che arriva dalle Regioni a trazione Lega per supportare concretamente quelle imprese che sono il tessuto economico dell’Italia da sempre eche oggi subisconouna tassazione complessiva del 60% rispetto al risibile 3% imposto ai giganti della Rete”.