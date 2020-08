Parte il 19 agosto a Santa Maria “Sentieri e Pensieri”

Mercoledì 19 agosto una ricca giornata d'anteprima prevede tre appuntamenti speciali. Alle ore 11 nel Parco di Villa Antonia, l'hobbista della carta Raimondo Caliari torna a Sentieri e Pensieri con un incontro dal titolo 'Tesori nascosti', un viaggio alla scoperta del ricco patrimonio librario sparso un po' ovunque sul territorio italiano, presso piccole biblioteche civiche, conventi, monasteri, abbazie, seminari...



Alle ore 18 il Teatro Comunale ospiterà invece un recital della pianista Natalia Ratti dal titolo 'Walter Bonatti: parole in concerto'. “Pianista di professione e montanara per passione", Natalia Ratti propone un reading musicale, una lettura-concerto che racconta le tappe più importanti di Bonatti alpinista: dagli inizi in val Seriana e Grignetta, alla conquista del K2, alla tragedia del Pilone Centrale, al Cervino come ultima tappa del suo alpinismo estremo. Ma anche le sue riflessioni sulla montagna, sull'avventura e sulla solitudine. I suoi racconti e le sue emozionanti parole, piene di poesia alpinistica, sono enfatizzate e amplificate nella loro carica emotiva dalla musica al pianoforte dei brani di Chopin, Rachmaninov e altri autori classici appositamente rivisti, destrutturati e ricostruiti intorno al racconto bonattiano.

Alle ore 21 la giornata di anteprima si chiude con un incontro a cura del Parco Nazionale della Val Grande dal titolo “Storie fantastiche di biodiversità”. Protagonista sarà Emanuele Biggi, fotografo, naturalista e conduttore della nota trasmissione di Rai Tre, GEO. Durante la serata verrà presentato in anteprima il volume “Atlante degli uccelli nidificanti nel Parco Nazionale della Val Grande” a cura di Fabio Casale e Cristina Movalli, frutto di anni di rilievi, ricerche e studi che hanno permesso di costruire un quadro completo ed aggiornato del ricco patrimonio ornitologico della Val Grande. Emanuele Biggi guiderà il pubblico in un viaggio nella natura, nella biodiversità dei parchi, con suggestioni e immagini spettacolari, per conoscere e apprezzare la meraviglia naturale dell'Italia, aiutando il pubblico a guardare con occhi diversi, più consapevoli, il patrimonio ambientale che ci ospita.

LE MISURE ANTI COVID-19



Attraverso precise linee guida saranno garantite le principali misure di sicurezza e igiene previste dalle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Sanificazione dell'area spettacolo e della platea, sedute distanziate per il pubblico, accesso limitato ed eventualmente dopo aver misurato la temperatura corporea sono solo alcune delle azioni previste. E non solo: Sentieri e Pensieri quest'anno sarà anche trasmesso integralmente in streaming su www.facebook.com/santamariamaggioreturismo, tanto per consentire a chi è lontano di seguire il festival, quanto per raggiungere l'eventuale porzione di pubblico che a causa delle restrizioni sul numero di posti disponibili non potrà prendere parte dal vivo agli incontri. Infine, all'interno delle schede dei singoli appuntamenti, raggiungibili dal sito www.santamariamaggiore.info/sentieri, sarà presente un semplice modulo da compilare per prenotare il proprio posto (valido sia per teatro – in caso di maltempo – sia per la platea nel parco di Villa Antonia). La prenotazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata, e garantirà una prelazione sulla garanzia del posto a sedere (unica regola: per essere certo di avere il proprio posto, il singolo spettatore dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio).

Sostenuta e fortemente voluta dal Comune di Santa Maria Maggiore, la rassegna propone anche quest'anno incontri con scrittori e autori che, partendo dai loro ultimi libri, si raccontano e dialogano su temi e argomenti che spaziano dalla cronaca all'attualità, dallo sport alla letteratura. Ci sarà spazio anche per reading, dibattiti e spettacoli che offrono momenti di approfondimento o divertimento.

Per tutta la durata dell'evento un bookshop temporaneo sarà allestito in Piazza Risorgimento e nei pressi del palco in occasione dei vari appuntamenti, con la gestione dell’Associazione Libriamoci che accoglie gli editori e i librai del Verbano-Cusio-Ossola.