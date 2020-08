Seconda ondata: il Piemonte ha un piano contro il covid

La Regione Piemonte si prepara con un piano alla possibile seconda ondata di contagi da Covid-19. Lo afferma l'assessore alla Sanità Luigi Icardi, in un documento letto oggi a Palazzo Lascaris come risposta a una interpellanza del Pd.

"Miglioramento della capacità di prelievo e analisi dei tamponi e dei test sierologici, interventi sulle risorse umane, dotazione di dpi, migliore tracciamento dei contatti e gestione dei focolai: così - spiega Icardi - la Regione si prepara per affrontare una eventuale ripresa epidemica in autunno. Il piano prevede inoltre la creazione di due centri di gestione delle segnalazioni, realizzati e gestiti dal Dirmei (il Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive, ndr) che aiutino le Asl nella ricerca dei casi".

"L'assessorato - aggiunge - sta lavorando per assicurare le adeguate dotazioni organiche presso i dipartimenti di prevenzione in modo da disporre di personale competente per gli approfondimenti epidemiologici. Verrà rafforzata la collaborazione con la rete dei medici di famiglia, è in miglioramento la piattaforma Covid-19, ed è in definizione un piano di vaccinazione per pneumococco e influenza stagionale, per evitare malattie confondibili con il Covid".

"Il Pd - replica il capogruppo Raffaele Gallo - si aspettava un programma dettagliato di interventi: non ci si può permettere di arrivare impreparati ad affrontare una possibile seconda ondata. Chiederemo un'audizione in Commissione Sanità per l'inizio di settembre, per tenere alta l'attenzione".