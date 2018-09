L’Acqua Vanzonis sarà presentata a Sondrio e a Verbania

Domani mercoledì, 26 settembre, una delegazione del Comune di Vanzone con San Carlo sarà presente a Sondrio per presentare l’Acqua Vanzonis in occasione della Giornata Europea della Cooperazione. La Giornata Europea della Cooperazione, nata da un Programma Interreg ed organizzata dall’Autorità di Gestione Interreg V-A Italia Svizzera proporrà: “Coloriamo insieme il nostro futuro: la cooperazione si costruisce goccia a goccia”. Sarà l’acqua il filo conduttore il filo conduttore della giornata. L’acqua, i suoi rivoli e le mille gocce, necessarie per disegnare un futuro di cooperazione sostenibile e solidale. Per Vanzone sarà un altro importante passo verso il rilancio dell’immagine e della conoscenza della fonte curativa Acqua Vanzonis, “l’acqua più ricca di minerali al mondo” come certificato da uno studio condotto dall’università di Pavia che ha attestato la presenza di 61 elementi in quest’acqua arsenicale - mangano - ferruginosa che sgorga a 1450 metri di quota nell’antica miniera d’oro dei Cani. L’Acqua Vanzonis sarà presente anche al Festival Letteraltura in programmazione a Verbania dal 27 al 30 settembre. L’edizione di quest’anno oltre alle tradizionali tematiche: montagna, viaggio, avventura aggiungerà il tema dell’Acqua analizzato da vari punti di vista.